В Гидрометцентре сказали, когда в Москве пойдет снег

В середине следующей недели москвичей ожидает пасмурная погода, а к пятнице может выпасть мокрый снег, рассказал исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Пока до среды никаких осадков вообще, поскольку высокое давление, солнечная погода. В среду начнут появляться облака, а вот уже с четверга, в пятницу на следующей неделе прогнозируем осадки. Но осадки в виде мокрого снега и дождя. Много раз приходилось говорить, что снег выпадет неожиданно, но службы Росгидромета предупредят о нем за два-три дня», – приводит его слова РИА «Новости».

Вильфанд добавил, что сегодняшняя ночь в Москве будет морозной – температура опустится до минус 10.

Ранее синоптики рассказали, что приход зимы в столичном регионе будет нетипичным.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД