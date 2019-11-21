«Гисметео» рассказало о наступлении нетипичной зимы

Приход зимы в столичный регион в этом году не получился классическим, сообщают специалисты «Гисметео». Синоптики отмечают, что погода остается бесснежной: граница снежного покрова проходит за 500 км от Москвы.

«Северо-восточный атмосферный процесс «отработал» великолепно. Сухой и холодный воздух вытеснил теплый и влажный. В результате небо очистилось, и на фоне арктического вторжения и ночного выхолаживания температура понизилась до самых низких значений с начала сезона: в Москве до -8, по области – до -12», – говорится в сообщении на сайте «Гисметео».

«До понедельника – вторника арктический антициклон продолжит определять ясное небо, сухие дороги, очень высокое атмосферное давление (770–772 мм рт. ст.) и слабый мороз. Ночью прогнозируется до -6…-8, по области – до -12, днем -2…-4. Такая температура считается на 2–4 градуса ниже климатической нормы. Еще одной особенностью погодных условий будет очень низкая относительная влажность (20–30%)», – сообщают синоптики.

«Затем в атмосфере восстановится западный перенос. Влажный и теплый атлантический воздух принесет осадки и потепление. По предварительным расчетам, ноябрь завершится «в плюсах», – добавляют специалисты «Гисметео».

Ранее в «Гисметео» рассказали об аномальной погоде в мире.

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