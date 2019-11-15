В «Гисметео» рассказали об аномальной погоде в мире

Специалисты «Гисметео» рассказали об аномальной погоде, которая наблюдается в Европе, Азии и Африке. Так, Центральную Европу в этом сезоне необычно рано засыпало снегом, отмечают синоптики.

«Ненастно-холодная погода наблюдается по всему Старому Свету. На Лазурном побережье похолодало до +2. В Пиренеях ударили 10-градусные морозы. В Испании и Франции выпал снег. Утром 15 ноября зафиксировали снежный покров: в Лионе – 15 см, в Гренобле – 21 см», – говорится в сообщении на сайте «Гисметео».

«Метеорологи Испании предупреждают о лавинной опасности! На высотах выше 1200 метров снегонакопление достигло 80–100 см. Снег – мокрый и тяжелый. На склонах с уклоном более 35 градусов он представляет большую опасность», – добавляют синоптики.

Накануне в «Гисметео» отмечали, что одной из главных черт погоды в Центральной России является стабильность. Блокирующий антициклон определяет замечательную предзимнюю погоду – малооблачную, спокойную и комфортную, говорят синоптики.

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