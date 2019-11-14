В «Гисметео» назвали главные черты погоды в Центральной России

Одной из главных черт погоды в Центральной России является стабильность, отмечают в «Гисметео». Блокирующий антициклон определяет замечательную предзимнюю погоду – малооблачную, спокойную и комфортную, говорят синоптики.

«В ночные часы воздух выхолаживается до заморозков. Днем ноябрьское солнце удерживает устойчивый плюс», – говорится в сообщении на сайте «Гисметео».

Между тем, высокий антициклон, развившийся над средней полосой Европейской России, «создает много проблем на сопредельных территориях», отмечают синоптики. «Это из-за него, в том числе, Центральную Европу засыпало снегом, Южную Европу заливает дождями, а на Урале и в Сибири ударили аномальные морозы», – говорится в сообщении.

Среднесуточная температура в Центральной России остается на 3–4 градуса выше климатической нормы. «То есть погода является теплой. По климату, в эти дни ноября должно быть холоднее», – отмечают синоптики.

По их словам, массово наблюдаются такие межсезонные явления, как иней и гололедица. «Характерным признаком влияния малоподвижного высокого антициклона являются дымко-смоговые явления. При слабом перемешивании в приземном воздухе накапливается влага и вредные примеси. Как следствие – видимость ухудшается. Зато атмосферное давление – стабильно высокое», – заключили в «Гисметео».

Ранее в «Гисметео» прогнозировали, что в этом году климатическая зима наступит как минимум на неделю позже обычного.

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