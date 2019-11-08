В «Гисметео» рассказали о необычной климатической зиме в России

Обычно в эти дня ноября первозимье вступает в права – среднесуточная температура устойчиво переходит через 0 к отрицательным значениям, однако в этом году климатическая зима наступит как минимум на неделю позже обычного, отмечают специалисты «Гисметео».

«Текущее похолодание даже не вернуло в норму температуру. Как правило, в эти дни бывает еще холоднее», – говорится в сообщении синоптиков.

«В субботу в Москве ночью по-прежнему около 0, днем до +5. А в воскресенье накатится очередная волна тепла. Погода станет очень теплой. Несмотря на дожди, температура повысится до +11», – отмечают в «Гисметео».

Между тем синоптики предложили назвать предстоящую зиму в Москве «вишневой» из-за превышения температурной нормы на 1-2 градуса.