В призывной комиссии знали о склонности стрелка из Благовещенска к суициду

Устроивший стрельбу в колледже Благовещенска студент имел склонность к суициду, которую выявили при тестировании, однако ответственные лица об этом никуда не сообщили, рассказал заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев.

«У мальчика выявляли, что у него есть склонности к суицидальным попыткам, но, к сожалению, об этом никуда не сообщили. Ссылаются на свои ведомственные инструкции, что запрещено разглашать эти данные», – приводит его слова ТАСС.

Ткачев сообщил, что совместно с военными прокурорами генпрокуратура проверит, в том числе, работу военных комиссариатов.

Кроме того, рассказал он, прокуратура Амурской области выявила нарушения в работе частных охранных предприятий (ЧОП), работающих в Благовещенске. В том числе нарушения обнаружены в работе Амурского колледжа строительства и ЖКХ, где студент открыл стрельбу. В частности, нарушаются права работников ЧОП, им платят «серые» зарплаты. Кроме того, на работу принимают людей, не имеющих ни соответствующей квалификации, ни подготовки.

«Есть претензии к органам контроля, к работе правительства в части организации самого учебного процесса, взаимодействия и подготовки преподавательского состава, психологов», – сказал Ткачев.

По его словам, уже возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц не только сотрудников ЧОП, но и в связи с несоблюдением требований организации образовательного процесса.

Напомним, 14 ноября студент открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. Погиб его ровесник, сам стрелок покончил с собой, три человека получили ранения. Возбуждено уголовное дело.

16 ноября был арестован гендиректор частной охранной организации «Сириус-А» Сергей Андрющенко, сотрудник которого не имел соответствующего разрешения и допустил стрелка в учебное заведение. Охранник учебного заведения также арестован.