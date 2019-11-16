Арестован гендиректор охранявшего колледж в Благовещенске ЧОПа

Благовещенский городской суд арестовал гендиректора частной охранной организации «Сириус-А» Сергея Андрющенко, сотрудник которого допустил стрелка в учебное заведение, сообщают информационные агентства.

Андрющенко арестован на два месяца, передает ТАСС.

Суд отложил до 19 ноября решение вопроса о мере пресечения Олегу Ермолову, который и охранял местный колледж.

Сам Ермолов «не понимает», за что его задержали. Он заявил, что «действовал по инструкции, ничего не нарушил». Ермолов подчеркнул, что «своевременно в первую очередь вызвал МЧС».

«К людям вышел, отправил за угол, охранял вход, потом позвонил директору и сообщил», – заявил он.

В четверг 19-летний Данил Засорин открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. При стрельбе погиб его ровесник, сам стрелок покончил с собой.

Открыто уголовное дело по статье о «Выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».