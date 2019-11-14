Охранник колледжа в Благовещенска работал без соответствующего разрешения

Работавший в благовещенском колледже охранник не имел соответствующего разрешения, сообщил начальник областного управления Росгвардии Юрий Шишленин.

«Охранник на посту оформлен соответствующим образом не был, проходил по временному документу. Разрешения у охранника отсутствовало, никакого разряда по охранной деятельности он не имел», – сказал Шишленин, передает ТАСС.

Тем временем второе уголовное дело – о необеспечении надлежащей охраны – возбуждено Следственным комитетом после стрельбы в благовещенском колледже.

«Возбуждено уголовное дело по факту надлежащей охраны здания. Разберемся с частным охранным предприятием и дадим оценку должностным лицам колледжа, которые не обеспечили надлежащую охрану учеников», – сказал руководитель управления СК по региону Станислав Белянский.

В четверг утром 19-летний Данил Засорин открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. При стрельбе погиб его ровесник, сам стрелок покончил с собой. Еще трое молодых людей с огнестрельными ранениями госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений». Следователи проверяют систему охраны колледжа.