Арестован охранник благовещенского колледжа, где произошла стрельба

Городской суд Благовещенска арестовал на два месяца охранника ЧОПа «Сириус-А» Олега Ермолова, который был на посту во время стрельбы в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Ермолов, которого обвиняют по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), арестован до 14 января. Он ранее судим за особо тяжкое преступление, у него двое малолетних детей.

«Я не считаю себя виновным, я сделал все, от меня зависящее, вывел людей, вызвал МЧС. Я даже по сути не являюсь охранником, у меня нет удостоверения», – сказал Ермолов в зале суда, передает РИА «Новости».

Он высказался и по сути меры пресечения, отметив, что возражает. «До этого, когда меня судили, статья была более тяжкая, я ходил под подпиской», – сказал охранник.

Напомним, 14 ноября студент открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. Погиб его ровесник, сам стрелок покончил с собой, три человека получили ранения.

Открыто уголовное дело по статье о «Выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Арестован также гендиректор частной охранной организации «Сириус-А» Сергей Андрющенко, сотрудник которого не имел соответствующего разрешения и допустил стрелка в учебное заведение.