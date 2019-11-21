Сербия обещала не вступать ни в НАТО, ни в ОДКБ

Белград не собирается вступать ни в НАТО, ни в ОДКБ, заявил президент Сербии Александр Вучич.

По его словам, политика страны по отношению к России будет прежней – Россия и Сербия «остаются в братских отношениях», передает ТАСС.

Вучич подчеркнул, что есть сильное «давление» на Сербию и ее оборонную промышленность, но страна намерена «мощно бороться за военный нейтралитет».

Сербия хочет и имеет возможность самостоятельно «защищать свое небо и землю, укреплять разведку и контрразведку», сказал он.

«Сербия будет все сильнее», – заявил Вучич, добавив, что в течение двух месяцев представит «общеправовой политический акт», в котором «внутриполитический и внешнеполитический путь военного нейтралитета» получит подтверждение.

Напомним, Сербия опасается, что НАТО помешает доставке российских «Панцирей», так как Болгарию уже жестко раскритиковали союзники по НАТО за то, что не помешала доставить российские ЗРК на учения «Славянский щит».

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