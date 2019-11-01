Запад раскритиковал премьера Болгарии за учения С-400 в Сербии

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов разрешил российским самолетам доставить комплексы С-400 в Сербию через Болгарию и этим «разозлил партнеров» с Запада, пишет сербское издание «Вечерние новости».

По данным СМИ, Белград опасается, что НАТО помешает доставке уже купленного комплекса «Панцирь-С» в Сербию, так как Болгарию уже жестко раскритиковали союзники по НАТО за то, что российскому самолету было разрешено доставить С-400 и «Панцирь-С» на учения «Славянский щит» через территорию страны.

Издание отмечает, что премьер Болгарии Бойко Борисов «сыграл значительную роль» в доставке российского оружия на учения в Сербию. Предполагается, что он лично подписал разрешение на пролет российского самолета. Это, по данным «Вечерних новостей», вызвало серьезные претензии к нему со стороны Запада.

СМИ отмечает, что за ходом учений «Славянский щит» из воздушного пространства Боснии и Герцеговины двое суток вели наблюдение два самолета НАТО – B-350 и Global 6000.



Дивизион С-400 и батарея «Панцирь-С» были переброшены в Сербию, участие в учениях на территории зарубежного государства эта техника принимает впервые. Совместные учения российско-сербской группировки сил и средств ПВО «Славянский щит – 2019» стартовали под Белградом 25 октября. Также сообщалось, что Белград заказал российский комплекс «Панцирь-С».

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