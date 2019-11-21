В школах Латвии детям велели читать роман с оскорблением русских

В латвийских школах дети изучают роман, в котором прямым текстом оскорбляют русских, а также заявляется о превосходстве эстонцев над русскими. Однако ученики этот роман читать не стали.

Первой на изучение детьми оскорбительного текста обратила внимание возмущенная мать одного из учеников, пишет Baltijas Balss со ссылкой на передачу «4 studija» на LTV.

Выяснилось, что в латвийских школах министерством образования страны в программу 12-х классов включен роман Гунарса Яновскиса «Сола», в котором автор пишет: «Да, и вот, что я еще сказал: если ты встречаешь русского, то говори с ним, будто ты стоишь в окне на втором этаже, а он во дворе, по уши в дерьме и грязи», – передает Postimees.

В книге утверждается, что «именно такова разница между эстонцем и русским».

При общении с русскими предлагается быть «учтивым и холодно приветливым», допускать «временами» улыбку.

«В морду не бей, но смотри на него свысока», – говорится в романе.

По заявлению автора, станет заметно, что русский «боится», как «собака боится даже самого легкого намека на огорчение в голосе своего хозяина».

В романе сказано, что «русские со своей широкой душенкой даже сегодня» остаются просто «рабами татар, коими они были веками».

Учительница по литературе Иева Грахольска, комментируя оскорбительный роман, заявила, что книга учит детей патриотизму. Она призвала не вырывать отрывки из контекста и заверила, что «ничего лучше за все годы не видела и не читала». Роман учительница назвала «золотым фондом латышской литературы». Она подтвердила, что его изучают в каждой второй школе.

Как указала Грахольска, ученики не читали произведение Яновскиса, поскольку тот класс, о котором идет речь, недисциплинирован. По ее словам, перед семинаром она «продиктовала номера страниц, где можно найти лучшие цитаты для ответов на вопросы», так как «класс достаточно провокационный и слабый». Ученики «могли и не прочитать роман и не прочитали», добавила Грахольска.

«У учеников могут появиться мысли о национализме, но если в романе действительно есть такие идеи, почему он включен в школьную программу?» – заявила она.

При этом журналисты LTV заявили, что для волнений на тему разжигания межнациональной ненависти в этом случае нет оснований.

Яновскис считается одним из лучших латышских прозаиков.

Напомним, Латвия решила двигаться к полному переходу образования на латышский язык. Отметим, что в стране проживают около 2 млн человек, и 40% из них русскоязычные. При этом русский язык имеет статус иностранного.