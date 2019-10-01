В Латвии объяснили перевод образования на латышский заботой о нацменьшинствах

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что перевод всего образования в стране на латышский язык необходим нацменьшинствам.

Кариньш подчеркнул, что в Латвии один государственный язык, и именно на его основе должна проходить интеграция общества, передает портал Delfi.

Таким образом, чтобы каждому было проще учиться в средней школе, необходимо полностью освоить латышский еще в младшей школе.

Премьер-министр заявил также, что «не может существовать дискриминирующая ситуация, когда у молодежи, растущей в латышской среде, есть преимущества по сравнению с теми, у кого эта возможность зависит от школы».

Это несправедливо по отношению к детям нацменьшинств, считает Кариньш.

До этого сообщалось, что Латвия решила двигаться к полному переходу образования на латышский язык. Отметим, что в стране проживают около 2 млн человек, и 40% из них русскоязычные. При этом русский язык имеет статус иностранного.

Напомним, в апреле русские школы в Риге перевели на латышский язык.

Также латвийский активист и публицист Владимир Линдерман рассказал газете ВЗГЛЯД, почему русскоязычным жителям Риги не стоит ждать добра от нового мэра столицы Олега Бурова.