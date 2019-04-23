В Риге утвердили перевод русских школ на латышский язык

Конституционный суд Латвии огласил решение по реформе перевода школ нацменьшинств на латышский язык: согласно вердикту, реформа соответствует основному закону страны.

«Решение суда окончательное, не подлежит оспариванию и вступает в силу с момента его объявления», – сказала председатель суда Инета Зиемеле, передает ТАСС.

Напомним, в Латвии один государственный язык – латышский, русский имеет статус иностранного. В июне 2018 года латвийский Сейм принял поправки к закону о высших учебных заведениях, которые предусматривают запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах.

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