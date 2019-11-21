Сирия обвинила Турцию в нарушении сочинских соглашений

Сирия призвала мировое сообщество оказать на Турцию воздействие для прекращения агрессивных действий на северо-востоке страны. Дамаск уверен, что это противоречит соглашениям, которые достигнуты в Астане и Сочи, заявил сирийский МИД.

«Сирийская Арабская Республика самым решительным образом осуждает преступные нападения, совершенные турецкими оккупационными силами на сирийский народ, и призывает мировое сообщество оказать воздействие на Анкару с целью прекратить агрессию», – передает ТАСС заявление МИД Сирии.

Как утверждает МИД Сирии, Турция продолжает «совершать преступления» вопреки соглашениям в Астане и Сочи. Действия Анкары, как указывается в заявлении, «полностью противоречат международному законодательству и гуманитарному праву».

В понедельник Турция пригрозила возобновить военную операцию в Сирии. Анкара обвинила Россию и США в том, что достигнутые с Анкарой договоренности об отводе курдских формирований якобы не выполнены.

В Минобороны России подчеркнули, что российская сторона в полном объеме выполняет условия заключенного в Сочи меморандума.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что представители Турции заверили Москву, что «речь идет о недоразумении.

В четверг сообщалось, что беспилотники турецких ВВС нанесли удары по окрестностям Ракки. Погибли пять человек. Также сообщалось об обстреле курдских отрядов.

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