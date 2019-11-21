Турецкие беспилотники нанесли удары по сирийской провинции Ракка

Беспилотные летательные аппараты турецких ВВС нанесли удары по окрестностям города Телль-Абъяд на севере сирийской провинции Ракка, сообщило SANA.

По поступающей информации, в результате атаки турецких беспилотников в поселке Крунфуль погибли пять человек, включая двоих детей. Все погибшие находились в автомобиле, по которому была выпущена ракета, передает ТАСС.

Кроме того, поступают сведения о пострадавших и разрушениях из других районов, подвергшихся налету беспилотников.

По данным курдского Firat News Agency, в среду отряды курдов, входящие в коалицию «Силы демократической Сирии» (СДС), в ходе контратаки на севере провинции Ракка уничтожили восемь боевиков из формирований протурецкой вооруженной оппозиции. Бой произошел в окрестностях селения Казаали к западу от города Телль-Абъяд.

После этого, по данным Firat, артиллерия ВС Турции открыла по этому пограничному району интенсивный огонь, в результате курды потеряли двоих бойцов.

Отряды СДС ведут военные действия в окрестностях пограничного города Рас-эль-Айн на севере провинции Хасеке. По сведениям Firat, курдским ополченцам удалось отвоевать у оппозиционных формирований поселок Эль-Арида. Бои в этой местности идут за населенные пункты Телль-Варид и Умм-Хашба. Турецкая армия использует для нанесения ударов по наземным целям беспилотники.

По сведениям Firat, несмотря на соглашение о прекращении огня в районе Телль-Тамер, турецкая артиллерия и танки непрерывно обстреливают местность Бу-Сирра. Под их огневым прикрытием формирования вооруженной оппозиции пытаются захватить селения Джеран и Хирбет-Фарис. Отряды СДС отбивают их атаки.

Помимо этого, сирийский правительственный телеканал Suria TV сообщил об обстреле, которому подверглись мирные кварталы в городе Алеппо. По его сведениям, не менее пяти снарядов разорвалось в квартале Эль-Хамдания. В ответ на нарушение перемирия артиллерия сирийской армии нанесла удары по позициям боевиков в пригороде Рашидин.

Напомним, в понедельник Турция пригрозила возобновить военную операцию в Сирии, обвинив Россию и США в «невыполнении» достигнутых с Анкарой договоренностей об отводе курдских формирований от турецко-сирийской границы. В Минобороны подчеркнули, что Россия в полном объеме выполняет условия заключенного в Сочи меморандума по Сирии.

После этого глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что представители Турции заверили Москву, что «речь идет о недоразумении, что никто в Анкаре не подвергает сомнению работу, которую проделывает Россия, и ни о каком возобновлении операции» Турции речь не идет.

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