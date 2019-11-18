Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии

Анкара может возобновить трансграничную операцию «Источник мира» в Сирии, если курдские формирования «Силы народной самообороны» (СНС) не отведут своих бойцов от турецко-сирийской границы, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам главы МИД Турции, «США и Россия не сделали необходимые шаги [в рамках достигнутых с Анкарой договоренностей]», передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Турция готова добиться полного вывода курдских формирований с севера Сирии, передает RT со ссылкой на Anadolu.

«Если территории [на севере Сирии] не будут очищены [от курдских формирований], то мы вновь начнем операцию», – цитирует Чавушоглу Yeni Safak.

По словам главы МИД Турции, Анкара «должна непременно избавиться от угрозы терроризма».

Напомним, в прошлый четверг военные России и Турции провели шестое совместное патрулирование на севере Сирии.

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