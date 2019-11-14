Военные России и Турции начали шестой патруль на севере Сирии

Российская военная полиция и турецкие военные в шестой раз отправились на патрулирование на северо-востоке Сирии, сообщило Министерство обороны России.

«С 10.00 14 ноября 2019 года шестой совместный патруль российской военной полиции и Вооруженных сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к северу от населенного пункта Камышлы», – сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Патрулирование началось от пункта таможенного перехода населенного пункта Шейрек, где военные России и Турции уточнили маршруты патруля вдоль сирийско-турецкой границы.

Отмечается, что в состав совместного патруля вошли восемь единиц военной техники: бронированные автомобили «Тигр» и БТР-80 российской военной полиции и бронеавтомобили Kirpi турецкой пограничной службы, а также около 50 военнослужащих.

«Мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивает беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» российской военной полиции», – добавили в ведомстве.

Напомним, 12 ноября военные России и Турции начали пятый совместный патруль в приграничном районе неподалеку от населенного пункта Кобани.

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