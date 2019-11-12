Россия и Турция начали пятый совместный патруль в Сирии

Российская военная полиция совместно с турецкой пограничной службой начали пятый совместный патруль в приграничном районе неподалеку от населенного пункта Кобани в Сирии, сообщило российское военное ведомство.

«С 12.10 12 ноября пятый совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких километрах к северу от населенного пункта Кобани», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Патрулирование пройдет от пункта таможенного перехода Айлишар и вдоль сирийско-турецкой границы, протяженность составит более 80 километров.

Патруль перемещается на автомобилях «Тигр» российской военной полиции и бронеавтомобилях Kirpi турецкой пограничной службы, контролирует движение колонны в режиме реального времени беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» российской военной полиции.

Напомним, в понедельник четвертый совместный патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции приступил к работе в новом приграничном районе, находящемся в 70 километрах западнее населенного пункта Камишлия.

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