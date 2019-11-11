В Сирии стартовал четвертый российско-турецкий патруль

В новом районе на границе Сирии и Турции стартовал четвертый совместный российско-турецкий патруль, его маршрут составит 80 км, сообщило Минобороны России.

«С 12.10 часов 11 ноября четвертый совместный патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции приступил к работе в новом приграничном районе, находящемся в 70 километрах западнее населенного пункта Камишлия», – передает РИА «Новости» текст сообщения Минобороны.

Отмечается, что патрулирование пройдет по новому маршруту – от пункта перехода Шейрек на запад, а затем на восток сирийско-турецкой границы. Общая протяженность маршрута – около 80 километров.

Патрулирование ведется на бронеавтомобилях «Тигр» и БТР-80 российской военной полиции, а также на бронеавтомобилях Kirpi турецкой погранслужбы. В составе патруля восемь единиц военной техники и около 50 военнослужащих.

Движение колонны в реальном времени контролирует беспилотник «Орлан-10» российской военной полиции.

Третий совместный патруль начался 8 ноября.