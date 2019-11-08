Россия и Турция начали третье патрулирование в Сирии

Третий совместный российско-турецкий патруль начал работу на северо-востоке сирийского города Камышлы, сообщает Министерство обороны России.

«С 10.00 8 ноября третий совместный патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции приступил к работе в новом приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к северо-востоку от населенного пункта Эль Камышлы», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства.

Отмечается, что впервые совместное патрулирование пройдет по новому маршруту, который, стартовав от пункта таможенного перехода Дейру-Нага, направится в восточном направлении вдоль сирийско-турецкой границы.

Патрулирование осуществляется на бронированных автомобилях «Тайфун», «Тигр» и БТР-80 российской военной полиции и бронеавтомобилях Kirpi турецкой пограничной службы. В составе патруля на маршруте патрулирования находится по четыре бронированных машины и по 24 военнослужащих обеих стран.

Общая протяженность маршрута патрулирования составит более 100 километров, добавили в Минобороны.

Ранее глава российского военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что меморандум России и Турции реализуется не без труда, но другого способа сохранить суверенитет Сирии нет.

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