Минобороны ответило на заявления Турции о невыполнении меморандума по Сирии

Россия в полном объеме выполнила и продолжает выполнять условия заключенного в Сочи меморандума по Сирии, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в Минобороны «вызвало недоумение заявление министра иностранных дел Турции Чавушоглу о якобы «невыполнении Россией своих обещаний», а также угрозы в развязывании военной операции на севере Сирии».

«Хотим напомнить, что Россия в полном объеме выполнила и продолжает выполнять положения сочинского меморандума «О взаимопонимании между Российской Федерацией и Турцией» от 22 октября», – заявил Конашенков, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что комплекс мер, который был реализован Россией в Сирии, значительно стабилизировал обстановку в данном регионе, передает ТАСС.

По словам Конашенкова, «заявление главы МИД Турецкой Республики с призывом о развязывании боевых действий может привести только к обострению ситуации на севере Сирийской Арабской Республики, а не к ее урегулированию, как это зафиксировано в совместном меморандуме, подписанном президентами России и Турции».

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может возобновить операцию в Сирии, если Россия и США не выполнят обязательства по отводу курдских формирований из зоны безопасности.

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