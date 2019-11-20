Лавров заявил об отказе Турции от возобновления операции в Сирии

Анкара заверила российского посла, что речи о возобновлении турецкой операции в Сирии не идет, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Вчера, после того как министерство обороны сделало это заявление в ответ на звучавшие из Анкары утверждения о невыполнении сочинских договоренностей, был контакт между представителям турецкого правительства и нашим послом, в ходе которого нашего посла заверили, что речь идет о недоразумении, что никто в Анкаре не подвергает сомнению работу, которую проделывает Россия, и ни о каком возобновлении операции «Источник мира» ни господин Чавушоглу, мой коллега, ни (официальный представитель президента Турции) господин (Ибрагим) Калын не говорили. И что речь идет, в общем-то, о недоразумении», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Министр также заявил, что отвод вооруженных группировок курдов на севере Сирии практически завершен, но какие-то отдельные районы их присутствия, возможно, остались. Министр отметил, что теперь самое главное, чтобы курдские собеседники из «Сирийских демократических сил» были последовательны.

По словам Лаврова, диалог с правительством Сирии отвечает интересам сирийских курдов, ему нет альтернативы. «Я считаю, что в интересах курдов, в интересах обеспечения их прав, (нужно) безальтернативно взять курс на диалог с законными властями Сирийской Арабской Республики в рамках тех подходов, которые обеспечат стабильность, безопасность Сирии через завершение работы Конституционного комитета», – сказал он, передает ТАСС.

Во вторник Минобороны заявило, что Россия в полном объеме выполняет положения сочинского меморандума по Сирии. Так в ведомстве отреагировали на слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Анкара может возобновить операцию в Сирии, если Россия и США не выполнят обязательства по отводу курдских формирований из зоны безопасности.

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