Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала не допустить снятия санкций с России.

«Украина сегодня – единственная страна в Европе, на территории которой идет война. … Я призываю вас не прекращать санкции против России до полного восстановления территориальной целостности Украины. Только вместе, нашей общей европейской семьей, мы можем остановить эту войну, но ни в коем случае не путем капитуляции», – заявила Тимошенко, передает «Интерфакс».

Он также призвала европейских лидеров не допустить навязывания Киеву шагов, которые могут привести к дальнейшему разрушению суверенитета и территориальной целостности Украины во время саммита в «нормандском формате» 9 декабря.

В среду президент Владимир Путин на пленарном заседании инвестиционного форума «Россия зовет!» заявил, что после первых санкций у него была тревога, но теперь Россия достигла больших успехов в импортозамещении по разным отраслям.

В начале ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что страны Евросоюза потеряли из-за антироссийских санкций около 100 млрд долларов, в то время как Россия вышла на импортозамещение в ВПК, нефтегазовом комплексе и других сферах.