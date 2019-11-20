Путин рассказал о тревоге из-за санкций

Президент Владимир Путин на пленарном заседании инвестиционного форума «Россия зовет!» заявил, что после первых санкций у него была тревога, но теперь Россия достигла больших успехов в импортозамещении по разным отраслям.

«Я уже могу сказать откровенно и публично – после того, как первые шаги в этом санкционном списке были сделаны, определенная тревога у меня была», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Он отметил, что санкции в отношении России вынудили ее заниматься импортозамещением в отраслях, которые касаются национальных интересов, связанных с безопасностью страны.

«Сделан очень серьезный, большой шаг в повышении нашего экономического и технологического суверенитета. И в этом смысле все эти ограничения пошли на пользу нашей экономике», – добавил президент.

В начале ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что страны Евросоюза потеряли из-за антироссийских санкций около 100 млрд долларов, в то время как Россия вышла на импортозамещение в ВПК, нефтегазовом комплексе и других сферах.

Кроме того, в Германии признали, что санкции против России не приносят никакой пользы европейскому бизнесу.