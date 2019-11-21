Россия показала в Дубае «умную» систему борьбы с беспилотниками

Концерн «Автоматика» (входит в госкорпорацию «Ростех») впервые представил инозаказчикам на авиасалоне Dubai Airshow-2019 новейший комплекс противодействия беспилотникам «Рубеж-Автоматика», сообщили в пресс-службе госкорпорации.

В Ростехе пояснили, что особенностью системы «Рубеж-Автоматика» является «интеллектуальная» система управления, способная обнаруживать и нейтрализовать дроны без участия человека. Систему можно использовать в полевых и городских условиях и размещать на наземных площадках или крышах зданий.

«Комплекс легко транспортируется, время его развертывания и свертывания не превышает пяти минут. В состав комплекса входят средства радиолокационного и оптико-электронного обнаружения, радиотехнической разведки и адаптивные средства радиоэлектронного подавления», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

«В передовых комплексах, таких как «Рубеж-Автоматика», используются «интеллектуальные» технологии, минимизирующие роль человека и человеческий фактор. Они основаны на уникальных алгоритмах, которые при условии адаптации комплексов к особенностям объектов не нарушают работу окружающего коммуникационного и навигационного оборудования, поэтому могут безопасно использоваться в аэропортах, в городских условиях, на высокотехнологичных промышленных объектах. На выставке в Дубае эта разработка презентуется впервые», – рассказал исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко.

По его словам, сентябрьские атаки на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии продемонстрировали угрозу, которую несут беспилотники не только для военных, но и для промышленных и гражданских объектов.

«Понимая существующую потребность, наши предприятия предлагают большую линейку средств борьбы с дронами различного спектра действия и ведут новые разработки в этой сфере», – добавил Евтушенко.

Кроме того, предприятия Ростеха представили на Dubai Airshow-2019 линейку средств радиоэлектронной борьбы объектовой защиты от дронов. Среди них «Сапсан-Бекас», «Купол-ПРО», «Пищаль-ПРО» и другие.

В Ростехе сообщили, что разработками корпорации вызвали интерес представителей наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, Министерства обороны ОАЭ а также администрации аэропорта Дубай. Кроме того, обсуждалась возможность поставки этих систем военным, полиции, Министерству энергетики и промышленности ОАЭ и представителям топливо-энергетического комплекса страны.

Напомним, 17 сентября Рособоронэкспорт сообщил, что Россия предложит арабским партнерам средства по борьбе с беспилотниками в ходе выставки Dubai Airshow-2019.

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