По фактам хищений на Восточном возбуждены новые уголовные дела

Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило два новых уголовных дела о хищениях при строительстве объектов космодрома Восточный, пишут СМИ.

По информации «Коммерсанта», два дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) были объединены в одно производство. Речь идет о хищениях сначала 13,8 млн рублей, а затем 242,6 млн при строительстве стартового комплекса для ракеты-носителя «Ангара» в ЗАТО Циолковский, которое было начато весной этого года. Проект оценивается в 100 млрд рублей (только стартовый стол – 40 млрд рублей) и должен быть сдан в 2022 году.

По данным следствия, пишет издание, с 31 октября 2018-го по 31 мая 2019 года должностные лица из числа руководителей ООО «Поволжское строительное предприятие» (ПСП), которое по контракту являлось исполнителем гособоронзаказа по объекту «Строительство стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара» – площадка 1А», расположенному в ЗАТО Циолковский Амурской области, предоставили в Управление федерального казначейство (УФК) Татарстана «заведомо ложные сведения» об оплате по договорам аренды спецтехники с ООО «Трио-ВИС» (основной вид деятельности которой аренда и лизинг сухопутных транспортных средств и оборудования). При этом, как сообщает газета со ссылкой на информацию следствия, договоры аренды на самом деле не исполнялись, а финансово-хозяйственные документы на поверку оказались подложными. Тем не менее УФК Татарстана перечислило через ООО ПСП по ним на расчетный счет ООО «Трио-ВИС» 13,8 млн рублей.

Затем в этом же году по аналогичной схеме УФК Татарстана перевело через ООО ПСП и Производственно-строительное объединение (ПСО) «Казань» (одно из ведущих предприятий строительного комплекса Республики Татарстан) по подложным документам о приемке якобы выполненных работ на счета ООО «Дорстрой» и ООО «Трио-ВИС» дополнительно 242,6 млн рублей.

По версии следствия, действиями предпринимателей бюджету государства был нанесен в общей сложности ущерб более чем на 250 млн рублей.

В объединенном уголовном деле подозреваемых или обвиняемых нет, однако не исключено, что они появятся в ближайшее время, добавляет издание.

Напомним, президент Владимир Путин возмутился воровством на строительстве Восточного, отметив, что там крадут «сотнями миллионов».

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что был проинформирован о схемах хищений на космодроме Восточный, и отметил, что рад «устранению» злоумышленников. Рогозин подчеркнул, что причастные к коррупционным делам люди отстранены от проекта, новых хищений на космодроме нет.

Следственный комитет России сообщил, что направил в суд в общей сложности 42 уголовных делах о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный.

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