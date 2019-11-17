За нарушения при строительстве Восточного осуждены 58 человек

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Почему Украина отказывается от щедрого подарка России

«Нафтогазу», в отличие от украинских потребителей, невыгодно покупать дешевый российский газ Фото: РИА Новости
Украинский «Нафтогаз» в резких выражениях отверг щедрое предложение России – поставлять в страну газ со скидкой аж до 25%. «Это не скидка», утверждает руководство компании. Чем обосновывается столь демагогическое заявление, почему оно в реальности является лживым и какой в итоге будет цена газа для Украины в ближайшее время? Подробности...
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Зачем Лукашенко нужна «бешеная напряженка» с Россией

По словам Лукашенко, «создается впечатление, что у нас напряженка с Россией бешеная»Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
Лукашенко потребовал изменить договор о границе, который он и первый президент России Борис Ельцин подписали 25 лет назад. Батька хочет, чтобы туристов и дальнобойщиков, которые едут с Запада в Россию, не тормозили бы под Смоленском на российской границе. Белоруссия из-за этого теряет свою «транзитную привлекательность». Но Россия вряд ли согласится. И не только потому, что устала от потока «белорусских креветок». Подробности...
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За гибель русского крейсера отомстили русские мины

Крейсер «Фридрих Карл» был гордостью германского флотаФото: общественное достояние
17 ноября – дата, знаменательная для российского флота. В этот день 1914 года русские моряки нанесли ощутимый удар кайзеровскому флоту – от российского минного оружия отправился на дно немецкий броненосный крейсер «Фридрих Карл». Такова оказалась месть за гибель русского крейсера «Паллада», потопленного германской подлодкой немногим ранее. Подробности...
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Премьер-министр Армении бросил вызов Сатане

Расследование сатанинского заговора премьер Пашинян (справа) поручил главе Службы национальной безопасности Мартиросяну (слева)Фото: primeminister.am
Глава армянского правительства Никол Пашинян, пришедший к власти на волне «цветной революции», на полном серьезе потребовал от спецслужб разобраться, являются ли QR-коды частью сатанинского заговора, угрожающего безопасности Армении. И это требование не настолько глупо, как может показаться на первый взгляд. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Бьет – значит, не любит

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Совершенно непонятно, как будет работать закон о семейном насилии. Разобраться бы с существующими. Чтобы женщины не боялись идти в полицию. Чтобы им было куда уходить от насильника. Вообще – было куда идти. Подробности...
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Главный панк России против торжествующего либерализма

Антон Крылов, журналист
35-летний юбилей группы «Гражданская оборона» прошел практически незамеченным. А зря. Потому что, когда мы говорим про настоящий русский рок – мы говорим именно и прежде всего про «Гроб». Подробности...
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Без штампа в паспорте о браке нет будущего

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Нужно ли оформлять семейные отношения официально? Дискуссии на эту тему возникают постоянно – вот и сейчас спор о том, «что дает печать в паспорте», увлек общество. Спорят на самом деле не о том: дело вовсе не в печати, а в отношении к семье как таковой. Отторжение «бумажки» – это не борьба с отжившими формальностями или государством. Подробности...
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      На автомобильном салоне в Дубае показали люксовые суперкары

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      Венеция, знаменитый прибрежный город на северо-востоке Италии, снова оказалась под ударом стихии. На этот раз вода поднялась до рекордных за последние 50 лет значений и затопила исторический центр. На площади святого Марка не осталось ни голубей, ни туристов – уровень воды достиг 1 метра
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              За нарушения при строительстве Восточного осуждены 58 человек

              17 ноября 2019, 15:12

              Текст: Ольга Никитина

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              Следственный комитет России направил в суд в общей сложности 42 уголовных делах о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный, сообщили в пресс-службе СКР.

              В сообщении на сайте ведомства говорится, что в отношении 58 человек уже вынесены приговоры, они получили до 11 с половиной лет лишения свободы. В настоящее время продолжается расследование 12 уголовных дел по фактам хищений на космодроме Восточный, в том числе в отношении экс-директора главного военно-строительного управления № 6 Юрия Волкодава.

              «Среди осужденных: бывший начальник ФГУП «Дальспецстрой» Юрий Хризман, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин, бывший заместитель начальника ФГУП «Главное управление специального строительства по территории ДФО при Федеральном агентстве специального строительства» Михаил Гельман, бывший глава ФГУП «Спецстройтехнологии» Александр Никитин. Только Хризман своими преступными действиями причинил ущерб государству в размере 5 млрд 200 млн рублей. Никитин – в размере 665 млн рублей», – говорится в сообщении.

              Подчеркивается, что уже на стадии следствия государству возмещен ущерб в размере более 1 млрд 500 млн рублей. «В ходе следствия принимаются все необходимые меры, направленные на возмещение ущерба государству», – заверили в Следственном комитете.

              Напомним, ранее на этой неделе президент Владимир Путин возмутился воровством на строительстве Восточного, отметив, что там крадут «сотнями миллионов».

              Так, при строительстве первой очереди космодрома было похищено 11 млрд рублей, возвращено 3,5 млрд, по делам о хищениях осуждены 32 человека, еще пять уголовных дел расследуются.

              Эксперты полагают, что красть средства злоумышленникам помогал режим секретности. Другие считают, что у воровства есть и иные – системные – причины.

              Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что был проинформирован о схемах хищений на космодроме Восточный, и отметил, что рад «устранению» злоумышленников. Рогозин подчеркнул, что причастные к коррупционным делам люди отстранены от проекта, новых хищений на космодроме нет.

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