За нарушения при строительстве Восточного осуждены 58 человек

Следственный комитет России направил в суд в общей сложности 42 уголовных делах о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный, сообщили в пресс-службе СКР.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что в отношении 58 человек уже вынесены приговоры, они получили до 11 с половиной лет лишения свободы. В настоящее время продолжается расследование 12 уголовных дел по фактам хищений на космодроме Восточный, в том числе в отношении экс-директора главного военно-строительного управления № 6 Юрия Волкодава.

«Среди осужденных: бывший начальник ФГУП «Дальспецстрой» Юрий Хризман, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин, бывший заместитель начальника ФГУП «Главное управление специального строительства по территории ДФО при Федеральном агентстве специального строительства» Михаил Гельман, бывший глава ФГУП «Спецстройтехнологии» Александр Никитин. Только Хризман своими преступными действиями причинил ущерб государству в размере 5 млрд 200 млн рублей. Никитин – в размере 665 млн рублей», – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что уже на стадии следствия государству возмещен ущерб в размере более 1 млрд 500 млн рублей. «В ходе следствия принимаются все необходимые меры, направленные на возмещение ущерба государству», – заверили в Следственном комитете.

Напомним, ранее на этой неделе президент Владимир Путин возмутился воровством на строительстве Восточного, отметив, что там крадут «сотнями миллионов».

Так, при строительстве первой очереди космодрома было похищено 11 млрд рублей, возвращено 3,5 млрд, по делам о хищениях осуждены 32 человека, еще пять уголовных дел расследуются.

Эксперты полагают, что красть средства злоумышленникам помогал режим секретности. Другие считают, что у воровства есть и иные – системные – причины.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что был проинформирован о схемах хищений на космодроме Восточный, и отметил, что рад «устранению» злоумышленников. Рогозин подчеркнул, что причастные к коррупционным делам люди отстранены от проекта, новых хищений на космодроме нет.

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