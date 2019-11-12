Рогозин рассказал о судьбе воров с Восточного

Гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина заявил, что был проинформирован о схемах хищений на космодроме Восточный, и отметил, что рад «устранению» злоумышленников.

Рогозин заявил, что знает в деталях о том, «кто там чем занимался». По его словам, в госкорпорации «рады тому, что эти люди давно устранены со стройки и находятся в местах не столь отдаленных», передает РИА «Новости».

Глава Роскосмоса сообщил также, что строительство некоторых объектов для пусков ракет «Союз» на космодроме Восточный даже не начиналось, но их построят в ближайшие годы.

Основные объекты из недостроя – технический и стартовый комплексы – «будут вводиться в эксплуатацию с первого квартала следующего года».

Ранее Рогозин отреагировал на слова президента России Владимира Путина о воровстве на Восточном, указав, что причастные к коррупционным делам люди отстранены от проекта, новых хищений на космодроме нет.

Напомним, в понедельник космодром Восточный вызвал гнев президента. Путин возмутился воровством на этой стройке, отметив, что там крадут «сотнями миллионов».

Так, при строительстве первой очереди космодрома было похищено 11 млрд рублей, возвращено 3,5 млрд, по делам о хищениях осуждены 32 человека, еще пять уголовных дел расследуются.

Эксперты полагают, что красть средства злоумышленникам помогал режим секретности. Другие считают, что у воровства есть и иные – системные – причины.

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