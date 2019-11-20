Путин дал оценку выходу США из соглашения по климату

Президент Владимир Путин заявил, что считает выход США из Парижского соглашения по климату ошибочным, однако ему ясна логика этого шага.

Путин заявил, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!», что считает действия Вашингтона ошибочными, однако «логику можно понять, потому что те ограничения, которые прежняя администрация на себя взяла, они, безусловно, были, наверное, непростыми для Соединенных Штатов», передает РИА «Новости».

Президент отметил, что соглашение носит рамочный характер, а не обязывающий. По его мнению, американская сторона могла скорректировать свои обязательства даже в рамках Парижского соглашения.

«Администрация действующая пошла по другому пути. Но надо все равно вовлекать администрацию действующую в решение этих вопросов. Это тоже наше общее поле для совместной деятельности, и я думаю, что это можно делать. Президент (США) Трамп неоднократно говорил о том, что он не сбирается уничтожать экологию во всем мире. Надо только найти сбалансированное решение в интересах американской экономики», – добавил российский лидер.

Путин также предостерег компании от невыполнения обязательств по Парижскому договору по климату.

«Будем в крупнейших городах, где находятся главные наши эмитенты, применять выработанные и принятые на законодательном уровне решения, вводя определенные (...) штрафные санкции для тех, кто не применяет вот этих современных технологий, обеспечивающих условия не только для выполнения наших обязательств в рамках Парижского соглашения, а обязательств перед нашими гражданами», – сказал он.

Глава государства пообещал, что Россия будет делать все, чтобы ее экономика стала более экологичной, вкладывать средства в «проблемные точки» с производственной и территориальной точки зрения.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что выход США из Парижского соглашения по климату вызывает глубокое сожаление.

Напомним, 4 ноября США направили ООН официальное уведомление о выходе страны из Парижского соглашения по климату. В Кремле заявили, что такое решение серьезным образом подрывает это соглашение.