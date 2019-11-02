В Москве ограбили квартиру певицы Шавриной

Неизвестные ограбили квартиру народной артистки России Екатерины Шавриной в Новой Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, квартира находится в новой Москве в ЖК «Изумрудный», передает РИА «Новости».

В пресс-службе ГУМВД России по Московской области подтвердили факт кражи.

«В 8.00 поступило сообщение о квартирной краже в новой Москве, 2-я Изумрудная улица. По сообщению заявившей, неизвестный проник в квартиру, похитил деньги и ювелирные украшения», – отметили в МВД.

По информации «Комсомольской правды», из квартиры певицы пропала крупная сумма денег. Предположительно, злоумышленники проникли в квартиру через окно, когда артистка была в отъезде: она находилась на открытии фестиваля «Золотой шлягер» в белорусском Могилеве.

Ранее в Москве девушку обокрали во время спектакля «Гоголь-центра» в темноте.