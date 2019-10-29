Девушку обокрали во время спектакля в темноте «Гоголь-центра»

У девушки украли планшет во время спектакля «Гоголь-центра», который проходил в полной темноте, а глаза у зрителей должны были быть закрыты.

«По словам девушки, в минувшую субботу на премьере спектакля при ней находилась сумка с iPad. После просмотра спектакля она поняла, что планшет пропал», – передает РИА «Новости» сообщение столичной полиции.

По словам потерпевшей, спектакль проходил в полной темноте, а зрители должны были закрыть глаза.

В полицию девушка обратилась только на следующий день после кражи.

Напомним, в апреле Кирилл Серебренников, который находится под следствием по делу о хищении бюджетных средств, получил «Золотую маску» как лучший драматический режиссер за спектакль «Маленькие трагедии» в Гоголь-центре.