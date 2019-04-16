Серебренников получил «Золотую маску» как лучший драматический режиссер

Кирилл Серебренников, который находится под следствием по делу о хищении бюджетных средств, получил «Золотую маску» как лучший драматический режиссер за спектакль «Маленькие трагедии» в Гоголь-центре.

25-я церемония вручения премии «Золотая маска» проходит во вторник в Большом театре, передает РИА «Новости».

«Там такое количество было достойных режиссеров, даже очень много. Много режиссеров в стране хороших. Надеюсь, что вы дали мне это за то, что вам действительно понравился спектакль. Хочется верить», – сказал Серебренников в ходе церемонии.

Он также поблагодарил свою команду и семью.

Балет «Нуреев» режиссера Серебренникова также получил «Золотую маску» как лучшая постановка.

Премьера постановки «Нуреев» состоялась в Большом театре в декабре 2017 года. В балете рассказывается о знаменитом артисте балета Рудольфе Нурееве. Во время премьеры Серебренников находился под домашним арестом из-за обвинений в мошенничестве на 68 млн рублей.

На прошлой неделе Серебренников был отпущен из-под домашнего ареста.