Скандальный спектакль Серебренникова получил «Золотую маску»

Балет «Нуреев» режиссера Кирилла Серебренникова получил «Золотую маску» как лучшая постановка.

«Жалко, что здесь нет Ильи Демуцкого, который написал этот спектакль. Мы благодарны театру, единственному, в котором можно сделать такой большой спектакль, – Большой театр. У нас была отличная команда. И нам помогал сам Руди (Рудольф Нуреев), который сам любил хайп. У нас была веселая жизнь вокруг этого спектакля, и она продолжается – цитирует Серебренникова «Интерфакс».

Премьера постановки «Нуреев» состоялась в Большом театре в декабре 2017 года. Балет рассказывает о жизни советского артиста балета Рудольфа Нуреева, ставшего «невозвращенцем». Режиссер постановки во время премьеры находился под домашним арестом из-за обвинений в мошенничестве на 68 млн рублей.

Нуреев был гомосексуалистом, умершим от СПИДа. В связи с этим «борцы за нравственность» выступали против постановки Серебренникова.

В июне прошлого года за сценографию в спектакле «Нуреев» Серебренников получил приз «Бенуа де ла Данс».