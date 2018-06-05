За «Нуреева» Серебренникову дали «балетный Оскар»

За сценографию в спектакле «Нуреев» в Большом театре режиссер Кирилл Серебренников получил приз «Бенуа де ла Данс».

Как сообщает РИА «Новости», награду за «Нуреева» также получил хореограф Юрий Посохов.

Приз «Бенуа де ла Данс» учрежден в 1991 году Международной ассоциацией деятелей хореографии (ныне Международный союз деятелей хореографии). Премия известна в мире как «балетный Оскар».

Премьера постановки «Нуреев» состоялась в Большом театре 9 и 10 декабря 2017 года. Балет рассказывает о жизни советского артиста балета Рудольфа Нуреева, ставшего «невозвращенцем». Напомним, глава Минкульта Владимир Мединский отказался дать оценку постановке.