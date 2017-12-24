Мединский отказался оценивать балет «Нуреев»

Министр культуры России Владимир Мединский отказался давать оценку балету «Нуреев» режиссера Кирилла Серебренникова, премьера которого состоялась в Большом театре 9 декабря.

Мединский присутствовал на генеральном прогоне постановки. «Вот когда я перестану быть министром культуры, я буду вам откровенно давать оценки произведениям искусства, что такое хорошо, что такое плохо», – передает слова министра РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что на судьбу спектакля никоим образом не повлияет то, что авторы постановки вышли в майках с надписями «Свободу режиссеру». Не окажет это влияния и на «судьбу этих людей», подчеркнул министр.

«Люди творческие, свободные. Хочу – такую майку надел, хочу – сякую. У нас же не Америка, у нас за это, так сказать, от профессии не отлучают», - сказал Мединский.

Напомним, премьера постановки «Нуреев» состоялась в Большом театре 9 и 10 декабря. Балет рассказывает о жизни советского артиста балета Рудольфа Нуреева, ставшего «невозвращенцем». Режиссер постановки и автор либретто Кирилл Серебренников находится под домашним арестом из-за обвинений в мошенничестве.

Российские звезды шоу-бизнеса поделились впечатлениями о премьере балетной постановки «Нуреев». Примечательно, что в отзывах оказалось много эмоций и мало политики. Пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков заявил, что ему постановка понравилась.