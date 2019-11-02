Врачи рассказали об опасности голых щиколоток зимой

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2 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 16:17  |  vz.ru
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Немцев удивила сила российского рубля

Западные инвесторы любят рубль и российские облигацииФото: Андрей Гордеев/«Ведомости»/ТАСС
Несмотря на годы геополитического давления на Россию, российский рубль в 2019 году сумел заметно укрепиться. Об этом пишет авторитетное немецкое издание Focus. На рубль перестали влиять как западные санкции, так и колебания цен на нефть. Впрочем, российские аналитики чрезмерный оптимизм немцев разделяют не до конца. Подробности...
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Выучила ли Россия уроки последнего царя

Великий князь Николай Александрович (слева) с отцом, Александром Третьим (справа). В ногах у императора сидит великий князь Михаил Александрович - в марте 1917-го не принявший корону из рук брата Фото: общественное достояние
125 лет назад в Крыму скоропостижно скончался император Александр III и на престол вступил его сын Николай, ставший последним русским императором. Спустя 22 года его вынудят отречься от трона, а Россия погрузится в смуту, самую страшную за всю ее историю. Как его правление, так и отречение и последующие события до сих вызывают самые горячие споры. Подробности...
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Ракета «Ангара» пошла на снижение

На выставках «Ангара» смотрится привлекательно, а в реальных условиях она никому не нужнаФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Роскосмос оперативно отреагировал на утечки о разрыве контракта с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя «Ангара-1.2». В госкорпорации пояснили, что заменили «Ангару» на «Союз-2.1» только для запуска спутников «Гонец» в 2021 году. А старт производства «Ангары» руководство Роскосмоса назвало приоритетной задачей. Почему за 20 лет «Ангара» так и не стала серийной и нужна ли теперь эта ракета России? Подробности...
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Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку

Зеленский вел себя перед Столтенбергом, словно двоечник перед учителемФото: Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
Президент независимой Украины стоит навытяжку перед сидящим генсеком НАТО, сложив руки на причинном месте. На заседании совета Украина – НАТО генсек забывает дать слово хозяину встречи. Эти позорные курьезы всего за день уронили авторитет Зеленского, хотя десант из Брюсселя прилетал, напротив, чтобы его поднять. Сможет ли теперь главный «слуга народа» Украины удержать начавшееся падение популярности?  Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Передо мной мой народ ни в чем не виноват

Алексей Алешковский, сценарист
Забавно, что в XIX веке прогрессивная русская интеллигенция культивировала чувство собственной вины перед народом, а в XXI — исключительно чувство вины народа перед собой. Подробности...

Россия могла плавно перейти из 1985 в 2000 год

Дмитрий Ольшанский, публицист
Именно «разворот самолета» начал в России новую эпоху, которая длится до сих пор. И, конечно же, именно недолгое примаковское премьерство было передышкой в аду либерального варварства. Подробности...
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Последние деньги с Украины выкачивают с помощью газа

Глеб Простаков, журналист
Долгосрочный контракт на транзит газа будет сорван. Прямые поставки газа на Украину не выгодны никому, включая сам Газпром. Газовый рынок беднейшей страны Европы подарит десяткам трейдеров возможность зарабатывать легкие деньги. Подробности...
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      В субботу в Москве начался фестиваль «День народного единства». Празднества проходят сразу на девяти площадках. Всех желающих ждут спектакли, бесплатные экскурсии, кулинарные и ремесленные мастер-классы и другие развлечения
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      Названа победительница конкурса «Мисс Земля – 2019»

      Победительницей конкурса красоты «Мисс Земля – 2019» стала уроженка Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель. Церемония награждения прошла в филиппинской столице – Маниле. Анна Бакшеева, которая ранее стала победительницей конкурса «Краса России», вошла в десятку финалисток
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              Врачи рассказали об опасности голых щиколоток зимой

              2 ноября 2019, 16:05

              Текст: Евгения Шестак

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              Врачи рекомендуют россиянам отказаться от укороченных или подвернутых штанов, поскольку они могут спровоцировать переохлаждение или развитие сосудистых заболеваний.

              «Это не физиологично. Мало того, что это провоцирует простудные заболевания, организм полностью переохлаждается, еще влажность, снег, дождь, тоже отрицательно влияют», – рассказала ТАСС уролог, председатель Ассоциации медицинских журналистов Виктория Шадеркина.

              Также она добавила, что мода на голые щиколотки отразиться на голеностопном суставе, а в следствии переохлаждения возможно появление воспалительных процессов – артроз, воспаление суставов.

              Генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции имени Р.Н. Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа также предостерегает россиян от злоупотребления подвернутых штанов в зимний период, поскольку они могут стать причиной нарушения кровообращения в ногах.

              «Если нарушается кровообращение, естественно нарушается и лимфоотток, так как он идет снизу-вверх. Если лимфоотток нарушен, то естественно у нас очень страдает иммунитет», – отмечает эксперт. 

              По ее словам, мода на голые щиколотки приемлема в европейских странах, где климат не такой суровый, как в России.

              Эксперт Лиги здоровья нации, врач-оториноларинголог Галина Тарасова отметила, что каждый сам в праве выбирать, какую одежду ему носить, отталкиваясь от личных ощущений. Однако ношение коротких брюк зимой может привести к локальному переохлаждению.

              Ранее историк моды Александр Васильев связал моду на открытые щиколотки и ношение бороды с исламом, он утверждает, что это модное веяние сохранится еще на протяжении десяти лет.


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