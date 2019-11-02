Врачи рассказали об опасности голых щиколоток зимой

Врачи рекомендуют россиянам отказаться от укороченных или подвернутых штанов, поскольку они могут спровоцировать переохлаждение или развитие сосудистых заболеваний.

«Это не физиологично. Мало того, что это провоцирует простудные заболевания, организм полностью переохлаждается, еще влажность, снег, дождь, тоже отрицательно влияют», – рассказала ТАСС уролог, председатель Ассоциации медицинских журналистов Виктория Шадеркина.

Также она добавила, что мода на голые щиколотки отразиться на голеностопном суставе, а в следствии переохлаждения возможно появление воспалительных процессов – артроз, воспаление суставов.

Генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции имени Р.Н. Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа также предостерегает россиян от злоупотребления подвернутых штанов в зимний период, поскольку они могут стать причиной нарушения кровообращения в ногах.

«Если нарушается кровообращение, естественно нарушается и лимфоотток, так как он идет снизу-вверх. Если лимфоотток нарушен, то естественно у нас очень страдает иммунитет», – отмечает эксперт.

По ее словам, мода на голые щиколотки приемлема в европейских странах, где климат не такой суровый, как в России.

Эксперт Лиги здоровья нации, врач-оториноларинголог Галина Тарасова отметила, что каждый сам в праве выбирать, какую одежду ему носить, отталкиваясь от личных ощущений. Однако ношение коротких брюк зимой может привести к локальному переохлаждению.

Ранее историк моды Александр Васильев связал моду на открытые щиколотки и ношение бороды с исламом, он утверждает, что это модное веяние сохранится еще на протяжении десяти лет.