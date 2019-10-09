Историк моды Васильев нашел связь между модой хипстеров с исламом

Историк моды Александр Васильев связал моду на открытые щиколотки и ношение бороды с исламом, он утверждает, что это модное веяние сохранится еще на протяжении десяти лет.

«Сейчас в моде на голые щиколотки всё зависит от ислама. Носки ислам не употребляет. Намаз пять раз в день, надо мыть ноги. И на мокрые ноги носки нельзя натянуть, поэтому в исламских странах носки очень редко встречаются. И влияние ислама – это голая щиколотка и борода», – сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Врачи не рекомендуют оголять щиколотки, хотя эта мода появилась не менее пяти лет назад, так как это грозит обморожением ног.

Ранее Васильев назвал певицу и телеведущую Ольгу Бузову отражением вкуса россиян и иконой стиля.