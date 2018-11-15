Историк моды: Ольга Бузова отражает вкус российского народа

Певица и телеведущая Ольга Бузова стала отражением вкуса россиян и иконой стиля, считает историк моды Александр Васильев.

На моду сейчас влияет популярность в соцсетях, а самая успешная в этой сфере – Ольга Бузова, у которой 13 млн подписчиков, заявил Васильев в интервью «Комсомольской правде».

«Именно Бузова сегодня является отражением вкуса нашего народа и иконой стиля для него. Она близка и понятна. Не семи пядей во лбу, но и не дура. В меру вульгарная, но все-таки держится в рамках. У нее во всем усредненный стандарт. Образец обыденности», – сказал он.

Васильев считает, что это вселяет и в других девушек надежду на возможность стать звездой. Также Бузова является примером монетизации своей популярности в Инстаграме.

«И кроме того, она – разведенка: Бузову бросил муж. Это тоже добавляет ей популярности. В нашей стране любят брошенных женщин и жалеют их», – считает Васильев.

Среди мужчин, по мнению историка моды, иконой стиля сейчас являются Дмитрий Нагиев и Сергей Шнуров.

Бузова зачастую попадает в скандальные истории. Ранее между ней и блогерами возник конфликт из-за розыгрыша автомобиля, который она прорекламировала.

В августе в Новгородской области был опубликован список музыкантов, запрещенных к прослушиванию, в который была включена и Ольга Бузова.