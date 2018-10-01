Бузова может попасть в тюрьму за мошенничество

Российской певица Ольге Бузовой грозит до шести лет лишения свободы: ее обвиняют в мошенничестве и обмане блогеров.

Поводом для судебного разбирательства стал конфликт между певицей и блогерами, которые стали спонсорами розыгрыша автомобиля, который прорекламировала Бузова. Об этом со ссылкой на юриста Екатерину Гордон пишут «Известия».

В обмен на деньги блогерам пообещали подписчиков на их страницы, один из которых получит автомобиль Mercedes Benz E-класса. Блогеры отметили, что, вместо подписчиков на их аккаунты подписались боты, из-за чего они понесли убытки.

«Сейчас на конкурсные аккаунты накручивают ботов, тк организаторы понимают, что возможно будет суд и им надо показать, что гарантии они выполнили. Организаторы по-прежнему на связь не выходят, телефоны их выключены», – заявила одна из пострадавших Анна Гущина на своей странице в Instagram.

Она выразила сомнение, что автомобиль был куплен, и завершился конкурс с розыгрышем автомобиля, который рекламировали Бузова и Киркоров.

Если юристы смогут доказать, что розыгрыш автомобиля не проводился, покупать его не планировалось, Бузова может получить до шести лет тюрьмы, в зависимости от квалификации преступления.