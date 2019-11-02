Названа победительница конкурса красоты Miss CosmoWorld-2019

Представительница Индии Сандра Соман стала победительницей международного конкурса красоты Miss CosmoWorld-2019.

В сообщении на странице конкурса в Instagram говорится: «Поздравляем Сандру Соман из Индии, которая получила корону победительницы».

Всего в конкурсе принимали участие представительницы 24 стран, Россию представляла 26-летняя Ирина Квитко.

Победительница получит денежный приз, путевку в Италию и подпишет контракт с малайзийской компанией, работающей в сфере моды.

Miss Cosmo World ежегодно проводится в Куала-Лумпуре с 2015 года. В 2018 году победительницей стала филиппинка Дженнифер Озбо.

Цель конкурса – отобрать современных, независимых и интересных женщин, которые обладают лидерскими качествами. Конкурсантки должны стать примером для миллионов женщин всего мира, передает «Пятый канал».

Принять участие в конкурсе могли незамужние и бездетные девушки в возрасте 18-28 лет ростом выше 164 сантиметров. Жюри также отобрало победительниц в номинациях «Мисс Элегантность», «Мисс Очарование», «Мисс Идеальное тело», «Мисс Превосходная улыбка» и других – всего 12 категорий.

Ранее была названа победительница конкурса «Мисс Земля-2019».