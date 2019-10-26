Названа победительница конкурса «Мисс Земля-2019»

Представительница Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель завоевала титул «Мисс Земля-2019».

Об этом сообщает РИА «Новости».

Россию на конкурсе представляла Анна Бакшеева, которая ранее стала победительницей конкурса «Краса России». Девушка вошла в десятку финалисток.

«Мисс Земля» – один из крупнейших конкурсов красоты, который ежегодно проводится на Филиппинах под эгидой Организации Объединенных наций.

В нем участвуют самые красивые девушки планеты. Основная идея – привлечь внимание к защите окружающей среды и охране живой природы.