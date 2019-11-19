Трамп выступил с новыми торговыми угрозами в адрес Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что повысит тарифы еще больше, если сделка с Китаем не будет заключена.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ранее Трамп заявил, что соглашение, которое ознаменует завершение первого этапа в рамках достижения окончательной торговой сделки с Китаем, будет подписано в США.

Напомним, Соединенные Штаты и КНР в ходе телефонных переговоров достигли консенсуса по «основным торговым вопросам».