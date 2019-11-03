Трамп назначил место заключения торговой сделки с Китаем

Соглашение, которое ознаменует завершение первого этапа в рамках достижения окончательной торговой сделки с Китаем, будет подписано в США, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Трамп заявил, что соглашение в рамках первого этапа торговых договоренностей будет подписано «где-то в США», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Ранее сообщалось, что США и Китай в ходе телефонных переговоров достигли консенсуса по «основным торговым вопросам».

Напомним, торговая война между США и Китаем продолжается с 2018 года. Страны неоднократно проводили переговоры, но в итоге снова повышали импортные пошлины на товары друг друга.