США и Китай договорились по основным вопросам торгового соглашения

США и Китай в ходе телефонных переговоров достигли консенсуса по «основным торговым вопросам».

В телефонном разговоре приняли участие курирующий переговоры с китайской стороны вице-премьер Лю Хэ, глава минфина США Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNBC.

Отмечается, что стороны провели «серьезные и конструктивные» обсуждения по «ключевым» торговым вопросам и договорились о следующих консультациях.

Напомним, торговая война между США и Китаем продолжается с 2018 года. Страны неоднократно проводили переговоры, но в итоге снова повышали импортные пошлины на товары друг друга. Однако 11 октября сообщалось о приостановке торговой войны США и Китая.