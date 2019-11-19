Научная экспедиция отправится из Калининграда в Антарктику впервые за последние 15 лет

Во вторник из Калининграда в атлантическую часть Антарктики для проведения рыбохозяйственных исследований впервые за последние 15 лет отправится научная экспедиция на судне «Атлантида». В ходе экспедиции будет изучено состояние запасов антарктического криля, а также выработаны технологии по его переработке.

«Мы говорим об увеличении ресурсной базы Мирового океана, стараемся использовать все возможности, чтобы увеличить российский вылов, для этого экспедиция и проводится. Ценность этой экспедиции велика и с научной точки зрения, и с экономической - как перспектива организации там полномасштабного промысла», – приводит РИА «Новости» слова начальника управления науки и образования Росрыболовства Сергея Голованова.

Экспедиция «Антарктида 2019/2020», организованная по распоряжению президента России в честь 200-летия открытия Антарктиды, буде проходить с ноября 2019 года по апрель 2020.

Согласно данным Атлантического филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), российские исследователи работали в этой части Мирового океана более 15 лет назад. Перед экспедицией был проведен капитальный ремонт судна «Атлантида», оно оснащено необходимым технологическим оборудованием.

Научную группу из 12 ученых разных специальностей возглавит старший научный сотрудник, кандидат географических наук Владимир Шнар. Ученые проведут акустические, океанологические, гидрохимические, ихтиологические и технологические исследования.

Работа ученых позволит получить данные о современном распределении антарктического криля, а также создать условия для эффективного промысла.

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