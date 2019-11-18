Историк Соколов пытался покончить с собой на следственном эксперименте

Историк Олег Соколов, арестованный по делу об убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, во время следственного эксперимента пытался покончить с собой.

Во время следственного эксперимента, когда с Соколова сняли наручники, он попытался схватить кортик, лежащий на столе. Однако сотрудники правоохранительных органов среагировали на это и остановили его, сообщил источник издания «Невские новости».

Следственный эксперимент, куда Соколова привезли в шлеме и бронежилете, проходил 15 ноября, однако об инциденте стало известно сегодня.

Напомним, по версии следствия, Соколов застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко, после чего расчленил труп и попытался избавиться от него, выбросив останки в реку.

Историк признался в убийстве и заявил, что согласен с арестом, а мотивом преступления назвал ссору, когда девушка, по его словам, превратилась в «чудовище из сказки». По другим данным, Соколов застрелил девушку, когда она спала.

Сейчас он находится в СИЗО «Кресты».

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