Деятельность Путина одобряют 70% россиян

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром».

26% опрошенных, отвечая на этот вопрос, ответили «безусловно, да», еще 44% – «скорее, да». В октябре 2014 года деятельность президента одобряли 85% (34% – «безусловно, да», 51% – «скорее, да»), в октября 2015 года – 82% (40% и 42%, соответственно), передает «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса.

Не одобряют работу президента 10% респондентов, «скорее, не одобряют» – 18%.

В частности, 24% опрошенных заявили, что симпатизируют Путину, а 8% опрошенных сказали, что восхищаются президентом. 30% респондентов признались, что не могут сказать о главе государства ничего плохого.

Опрос проводился в период с 24 по 30 октября среди 1616 человек в 50 регионах методом личного интервью.

По данным ВЦИОМ, президенту Путину доверяют 73,4% россиян.

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