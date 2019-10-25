ВЦИОМ представил рейтинг доверия политикам

Президенту России Владимиру Путину доверяют 73,4% россиян, сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на соответствующее исследование.

«Показатель одобрения деятельности президента по среднему значению с 14 по 20 октября составил 66%. Оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю скорректировались до 39,1% и 42,5% соответственно», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

Отмечается, что на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 73,4% респондентов (отрицательно – 22,3%) Дмитрию Медведеву – 39,7%, Владимиру Жириновскому – 36,7%, Геннадию Зюганову – 33,2%, Сергею Миронову – 26,1% опрошенных.

«Уровень поддержки партии «Единая Россия» за последнюю неделю составил 33,3%, КПРФ – 14,8%, ЛДПР – 12,6%, «Справедливой России» – 6%», – отмечается в тексте.

Результаты исследования прокомментировал руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

«Стабильность политической ситуации нашла отражение в ходе очередного опроса. В целом показатели стабильны, фиксируются лишь незначительное колебания. Примечательно, что ключевые показатели выше летнего уровня. Так, в июне-августе положительно оценивали деятельность главы государства 63-64%, в ходе октябрьских опросов – 65-66%. Близкая ситуация фиксируется и по других направлениям», – пояснил эксперт.