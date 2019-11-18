Кремль дал совет Минску при переговорах с ЕС по визам

Особенности существующего между Россией и Белоруссией визового режима должны учитываться в случае, если Минск подпишет соглашение об упрощении режима с Брюсселем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Тот (визовый) режим, который существует между нами (Россией и Белоруссией), конечно, должен учитываться при соответствующих переговорах. На этот счет у нас есть контакты, где эта тема и должна обсуждаться в случае дальнейшей реализации этих планов», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос о том, будет ли Россия усиливать контроль на российско-белорусской границе в случае реализации соответствующих планов ЕС и Белоруссии.

Напомним, ранее в понедельник Совет ЕС заявил о готовности подписать соглашение об упрощении визового режима с Белоруссией.

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